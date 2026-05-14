Tito e la comunità diocesana in festa per i 102 anni di don Nicola Laurenzana
Comunità ecclesiale in festa per i 102 anni di don Nicola Laurenzana.
Oggi il parroco ha raggiunto questo singolare traguardo, nel pieno della sua attività parrocchiale.
L’Arcivescovo di Potenza – Muro Lucano – Marsiconuovo a nome dell’intera Diocesi ha rivolto affettuosi auguri a don Nicola, ringraziandolo per la preziosa testimonianza di fede e di servizio alla Chiesa.
Tra racconti di una vita vissuta al servizio del prossimo, don Nicola ha festeggiato i suoi anni circondato dall’affetto di tanti.