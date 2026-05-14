Prova a disfarsi di una pistola clandestina, ma viene scoperto e arrestato.

Nei giorni scorsi a Salerno la Squadra Mobile della Polizia di Stato ha arrestato un 43enne con diversi precedenti a carico per il reato di detenzione di arma clandestina.

L’uomo, salernitano, durante un controllo effettuato in via Piacenza (quartiere Mariconda), è stato scoperto con una pistola a salve BBM Bruni 84 calibro 9 modificata con canna non occlusa e caricatore rifornito con 4 cartucce.

Il personale della Sezione Falchi della Squadra Mobile, nell’ambito di controlli nella periferia est di Salerno, ha fermato un’auto sospetta con a bordo tre persone. Il conducente ha tentato di sottrarsi al controllo: durante quei momenti la Polizia ha notato il 43enne che gettava l’arma dal finestrino anteriore. Dopo aver recuperato l’arma e aver fermato i tre dopo una breve fuga, gli agenti hanno proceduto all’identificazione.

Il 43enne ha poi dichiarato di essere il responsabile della detenzione dell’arma e di averla gettata via per disfarsene.

Su disposizione del PM di turno l’uomo, espletati gli adempimenti di rito presso gli uffici della Caserma “Pisacane”, è stato arrestato e trasportato presso il proprio domicilio a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.