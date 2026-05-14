La Polizia di Stato, con personale della Divisione Anticrimine della Questura di Salerno, diretta dal Primo Dirigente della Polizia Lorena Antonia Cicciotti, ha adottato, negli ultimi giorni, ulteriori misure di prevenzione finalizzate al contrasto di fenomeni di illegalità e al rafforzamento della sicurezza urbana sul territorio provinciale.

In particolare, il Questore della provincia di Salerno ha emesso due provvedimenti di Daspo Urbano della durata di 12 mesi nei confronti di persone responsabili di condotte moleste in aree interessate dalla presenza di locali di pubblico trattenimento.

Il primo provvedimento è stato adottato nei confronti di una persona segnalata per ubriachezza molesta a Casal Velino, con divieto di accesso e stazionamento nelle immediate vicinanze dei locali. Analoga misura è stata emessa nei confronti di un’altra persona allontanata dalla Polizia Locale a Capaccio Paestum per ubriachezza molesta e vendita abusiva di merce non alimentare, con divieto di frequentazione delle aree interessate dai locali di pubblico trattenimento per la durata di un anno.

Nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi, inoltre, è stato emesso un Divieto di Ritorno per anni 2 nel comune di Salerno nei confronti di un uomo residente ad Agropoli, dedito all’attività illecita di parcheggiatore nei pressi della Nuova Cittadella Giudiziaria.

Sempre nell’ambito delle misure di prevenzione personali, su proposta del Questore di Salerno, il Tribunale competente ha disposto la misura della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza per la durata di un anno nei confronti di un altro parcheggiatore abusivo, più volte sanzionato e già destinatario di Daspo Urbano.

L’attività della Questura prosegue con costante attenzione al controllo del territorio e alla prevenzione di comportamenti che incidono negativamente sulla sicurezza urbana e sulla civile convivenza.