Terzo premio al concorso “Sanseverino Young Art 2025” per il Liceo Artistico di Teggiano
Terzo premio al concorso nazionale “Sanseverino Young Art 2025” per il Liceo Artistico dell’Istituto di Istruzione Superiore “Pomponio Leto” di Teggiano.
Il Concorso nazionale riservato ai Licei Artistici quest’anno ha visto il Liceo teggianese selezionato con tre opere in concorso: un’installazione della classe 1^ A e due opere della classe 5^ A Sezione Arti figurative.
Il tema “comunità” ha dato la possibilità ai giovani allievi di esprimersi attraverso messaggi di collettività, solidarietà e unione sociale.
Sabato scorso, dopo aver partecipato ai laboratori con la Scuola di Scultura dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, i giovani del “Leto” hanno partecipato alla premiazione del concorso. Le opere resteranno in mostra al Palazzo di Città di Mercato San Severino fino al 6 dicembre.
“Complimenti ai nostri allievi che grazie alla guida dei docenti riescono ad esprimere al meglio le loro capacità” fanno sapere dall’Istituto guidato dalla Dirigente Maria D’Alessio.