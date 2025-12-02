Padula: il 7 dicembre una mattinata dedicata alla donazione del sangue davanti al Convento di San Francesco
Domenica 7 dicembre a Padula, nel piazzale antistante al Convento di San Francesco, sarà possibile partecipare ad una mattinata dedicata alla donazione del sangue dalle 7.30 alle 10.30.
L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con l’associazione “Il Mandorlo” che si occupa di fare opere di carità.
Per poter effettuare la donazione bisogna esibire un documento d’identità e il codice fiscale, avere un’età compresa tra i 18 e i 60 anni (65 anni con ECG e visita cardiologica). Oltre agli esami di routine possono essere richiesti altri esami come PSA, HDL, LDL.
Prima di recarsi a donare è consentito fare una leggera colazione con poco zucchero e senza latte e derivati.
Si consiglia di prenotare la fascia oraria telefonando ai numeri 089/233600 – 089/2754595.