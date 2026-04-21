In occasione del 25 Aprile, anniversario della Liberazione, l’ANPI Provinciale di Salerno e la sezione ANPI Vallo di Diano promuovono la Carovana della Memoria, un percorso itinerante dedicato ai protagonisti della Resistenza. L’iniziativa intende rinnovare i valori della libertà, della democrazia e della Costituzione attraverso momenti di riflessione pubblica e partecipazione.

Il programma prenderà avvio a Buonabitacolo, con ritrovo in Piazza Enrico Marchesano alle ore 10.00, e proseguirà in Piazza Pasqualino Lammardo con letture e testimonianze dedicate ai partigiani Enrico Marchesano e Pasqualino Lammardo.

La Carovana farà poi tappa ad Auletta alle ore 12.00 in Piazza Raffaele Giallorenzo, dove si terranno interventi pubblici in ricordo del partigiano Raffaele Giallorenzo. L’iniziativa sarà arricchita dalla presenza dei familiari dei partigiani, testimoni diretti di una memoria che continua a parlare al presente.

È prevista inoltre la partecipazione della FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) con l’iniziativa “Resistere, pedalare, resistere”, che unisce il valore della memoria a quello dell’impegno civile e della sostenibilità.

“Questa prima edizione segna l’inizio di un percorso destinato a crescere, con il coinvolgimento di altri comuni del Vallo di Diano. Un percorso che potrà estendersi anche ai luoghi d’origine di tanti giovani del territorio che combatterono per la libertà nell’Italia centro-settentrionale. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. La Carovana della Memoria nasce per tenere vivo il ricordo e trasmettere alle nuove generazioni il valore della libertà conquistata” fanno sapere dall’ANPI Vallo di Diano.