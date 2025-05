Fiamme a Bellizzi, un uomo resta ustionato per tentare di spegnerle. E’ quanto accaduto ieri quando sterpaglie e rifiuti hanno preso fuoco in un terreno.

In pochi istanti il rogo ha raggiunto anche un furgone e per questo motivo il proprietario ha tentato di salvare il veicolo dalla distruzione del fuoco.

Ha riportato però delle ustioni ed è stato trasportato all’ospedale di Battipaglia.

Le sue condizioni per fortuna non sarebbero preoccupanti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per domare l’incendio e i Carabinieri della Compagnia di Battipaglia per i rilievi. Il rogo non sarebbe di origine dolosa.