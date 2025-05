Nei giorni scorsi a San Rufo si è ufficialmente costituito il nuovo Direttivo del Forum dei Giovani.

Ieri sera, nel corso del Consiglio comunale, si è deliberato per la ratifica del Direttivo del sodalizio giovanile composto dal presidente Giuseppe Ruotolo e da Alessio Marmo, Federica Marmo, Antonella Manzo, Luigi Pio Marmo, Carmine Marmo e Carmine Mangieri.

“Parte dopo un lavoro di confronto, ascolto e affiancamento ai giovani da parte del Comune di San Rufo. E’ una squadra che si vuole mettere in gioco, creare iniziative, sviluppare socializzazione e soprattutto interagire con l’intero territorio del Vallo di Diano e non solo” come lo ha definito l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Michele Marmo.

L’intera compagine amministrativa, particolarmente soddisfatta per la costituzione di questo nuovo Forum giovanile, augura ai suoi membri “un grandissimo in bocca al lupo e buon lavoro, con l’augurio di stare sempre vicini e fare un percorso importante insieme“.

