Si è tenuta ieri, nell’Auditorium “A. Sacco” di Sant’Arsenio, la manifestazione conclusiva della terza edizione dell’Olimpiade del Riciclo, il progetto di educazione ambientale music-ambiente che ha visto protagonisti gli alunni e le alunne della Scuola Primaria di Sant’Arsenio.

L’iniziativa, ideata e curata da Valentina Iannone dell’Associazione “Ad Alta Voce”, è stata realizzata con il prezioso sostegno della Banca Monte Pruno e della società R.A.F. Ecologia di Sant’Arsenio, con il patrocinio del Comune e la collaborazione attiva dell’Istituto Omnicomprensivo guidato dalla Dirigente Scolastica Antonietta Cembalo.

Durante l’evento conclusivo i bambini si sono esibiti in una coinvolgente rappresentazione teatrale e musicale, costruita interamente con materiali di riciclo. Tra musica rap, narrazione e scenografie creative, il messaggio di sostenibilità e responsabilità ambientale è risuonato forte e chiaro, guidati dalle docenti. Al termine dello spettacolo tutti i partecipanti hanno ricevuto un premio simbolico e il titolo di “Ambasciatori Ambientali”, a riconoscimento dell’impegno mostrato a tutela dell’ambiente.

A partecipare alla manifestazione anche le autorità locali, il sindaco Donato Pica e i consiglieri comunali Annamaria Mazzariello e Maurizio Ippolito che hanno espresso parole di apprezzamento per l’entusiasmo, la creatività e la sensibilità dimostrata dai piccoli cittadini. Presente anche il Presidente della Banca Monte Pruno Michele Albanese, che da sempre sostiene con entusiasmo e partecipazione l’iniziativa.

“Il Comune di Sant’Arsenio ringrazia tutti i partner del progetto per il sostegno e ribadisce la propria volontà di investire in percorsi educativi che, come l’Olimpiade del Riciclo, riescano a unire apprendimento, consapevolezza e cittadinanza attiva” fanno sapere gli amministratori.