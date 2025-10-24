Durante un controllo viene scoperto con droga confezionata pronta da cedere agli assuntori.

Per questo motivo mercoledì sera gli agenti della Squadra mobile di Salerno hanno arrestato un uomo per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il pusher aveva con sé dosi già confezionate di 147,33 grammi di cocaina e 68,75 grammi di eroina. Aveva inoltre 1.165 euro ritenuti provento di spaccio.

La droga e i soldi sono stati sequestrati mentre per l’indagato sono scattate ai polsi le manette.