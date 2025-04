“Desidero esprimere la mia più sentita solidarietà al Sindaco di Balvano, Ezio Di Carlo, per l’episodio che lo ha recentemente coinvolto. In un momento in cui le istituzioni sono chiamate a lavorare con impegno e trasparenza al servizio delle comunità ogni attacco rivolto a chi rappresenta lo Stato sul territorio è un’offesa alla democrazia e al senso civico”.

E’ il commento del Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, dopo l’arresto di un 81enne ritenuto responsabile di tentato omicidio nei confronti del Sindaco Ezio Di Carlo.

Dalle indagini dei Carabinieri, infatti, sarebbe emerso un profondo astio da parte del responsabile nei confronti del primo cittadino a causa di una mancata assuzione per il figlio.

“Al sindaco Di Carlo va il mio sostegno umano e istituzionale – afferma Bardi – certo che continuerà, con il coraggio e la dedizione che lo contraddistinguono, a svolgere il proprio ruolo con determinazione e spirito di servizio. La Regione Basilicata è al fianco di tutti gli amministratori che ogni giorno affrontano sfide complesse con l’unico obiettivo di migliorare la vita dei cittadini”.

Anche il Presidente di Anci Basilicata, Gerardo Larocca, esprime solidarietà a nome di tutti i sindaci della Basilicata al sindaco di Balvano.

“A nome di tutti i sindaci della Basilicata, esprimo la più sincera solidarietà, vicinanza e affetto al collega Ezio Di Carlo, vittima alcuni giorni fa di un gravissimo atto di violenza: un tentato omicidio consumatosi attraverso un investimento volontario – afferma – È un fatto che ci lascia increduli e profondamente turbati. Non è solo Ezio ad essere stato colpito, ma tutti noi: sindaci, amministratori locali, persone che vivono ogni giorno accanto ai propri cittadini, spesso in silenzio, senza clamore, senza scorta, senza protezione. L’episodio di Balvano tocca nel profondo la nostra comunità istituzionale e ci costringe a fermarci e riflettere su quanto solitaria sia spesso la nostra missione”.

L’aggressione subita “è un campanello d’allarme che non possiamo ignorare. È tempo di riconoscere concretamente il valore, il peso e anche la fragilità di chi ogni giorno amministra i piccoli e grandi comuni della nostra regione, spesso in prima linea, senza rete di protezione. Siamo e resteremo accanto a Ezio Di Carlo, alla sua famiglia e alla comunità di Balvano. La forza della solidarietà tra sindaci oggi è più forte che mai. Da questa ferita nascerà, ne siamo certi, una rinnovata consapevolezza: servire le istituzioni è un onore, ma non può diventare un rischio per la propria incolumità”.

