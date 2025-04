Con ordinanza a firma del sindaco Michele Di Candia si dispone per domani, martedì 8 aprile, la sospensione dell’attività didattica nel plesso della Scuola Primaria Statale di Prato Perillo.

Il provvedimento si rende necessario in quanto l’Enel ha emanato un avviso di interruzione di energia elettrica, per effettuare lavori sugli impianti, per la giornata di domani.

L’interruzione riguarda la frazione di Prato Perillo, nelle vie Saliconi, Anca del Ponte, Caldarola, dove è presente il plesso.