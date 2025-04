Momenti di commozione ieri allo Stadio Olimpico dove i tifosi del Roma Club Cilento hanno esposto lo striscione dedicato al giovane Pietro Spizzico, il 15enne morto a Capaccio nei giorni scorsi.

Ieri prima della partita di calcio Roma-Juventus i tifosi hanno esposto uno striscione con su scritto: “Buon viaggio Pietro” in un clima di commossa partecipazione.

Pietro, infatti, era un grande tifoso della Roma ed un tesserato del Roma Club.

Diverse le associazioni sportive che in questi giorni hanno ricordato in maniera accorata il 15enne, che è stato salutato per l’ultima volta sabato scorso nella chiesa di “San Pietro” a Capaccio.

