Tentato furto in un negozio di casalinghi ad Eboli. Indagini in corso
Tentato furto in un negozio di casalinghi sulla SS19 ad Eboli.
Ignoti, per cause da accertare, avrebbero agito approfittando delle ore notturne, causando ingenti danni alla struttura e alle attrezzature presenti.
Una volta dentro, hanno dovuto desistere dall’intento a causa dell’allarme. Sul posto, oltre la vigilanza, anche i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile.
Sull’accaduto indagini in corso per risalire ai responsabili.