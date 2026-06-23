Valorizzare la chiesa dell’Arcangelo Michele di Teggiano nel percorso micaelico. E’ questo l’impegno del Comitato Festa San Michele Arcangelo, presieduto da Paolo Giardullo, teso a dare la giusta importanza anche ai siti minori del percorso micaelico, che rappresentano l’architrave storico, culturale e spirituale dell’intero retaggio dedicato all’Arcangelo Michele.

E sicuramente, nel percorso micaelico, la chiesa di San Michele situata sul monte di Teggiano è uno dei tesori più antichi e affascinanti del percorso micaelico meridionale. Il pretesto per porre all’attenzione generale questo vero e proprio scrigno medievale che sorge fuori della cinta muraria, nel punto più alto del borgo antico di Teggiano, è dato dalla presentazione del libro “I sacri luoghi dell’Arcangelo Michele” di Michele Cicatelli, che avrà luogo domenica 28 giugno, alle ore 20.00, nella piazza antistante la chiesa di San Michele al Monte di Teggiano.

“Ce la stiamo mettendo tutta – dice il Presidente del Comitato Paolo Giardullo – e colgo l’occasione per ringraziare tutti gli amici del Comitato e le autorità religiose per lo sforzo che stanno facendo per la valorizzazione della nostra chiesa di San Michele, inserita nel percorso micaelico. Per l’intera comunità di Teggiano, infatti, il culto verso san Michele rappresenta un punto fermo per la nostra fede che spero continuerà per sempre”.

Alla presentazione del libro, oltre all’autore ed al Presidente del Comitato, prenderanno parte anche il sindaco di Teggiano Michele Di Candia, il parroco don Angelo Fiasco, il Presidente della Provincia di Salerno Giuseppe Parente, l’editore Giuseppe Barra, lo storico Paolo Carrano, il Comandante della Polizia Locale Andrea De Rosa, il Comandante della Sottosezione di Polizia Stradale di Sala Consilina Ispettore Nicola Molinari e il consigliere regionale Corrado Matera. Coordinerà i lavori il Direttore editoriale di Ondanews, Rocco Colombo.