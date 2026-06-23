Salerno: colpi di pistola a Mercatello, indagini della Polizia
Paura a Salerno dove la notte scorsa sono stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco in Via Leucosia, a Mercatello.
I residenti, spaventati dal rumore, hanno allertato le Forze dell’Ordine.
Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia di Stato che hanno prontamente avviato le indagini. Nel corso dei primi accertamenti sarebbe stato ritrovato un bossolo di una pistola a salve.
Indagini affidate alla Squadra Mobile, impegnata a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.
Secondo una prima ricostruzione, alla base ci sarebbe una lite tra stranieri degenerata in violenza.