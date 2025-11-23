Tentano un furto in un’abitazione di Pontecagnano ma vengono scoperti e messi in fuga dai proprietari
Entrano in casa per mettere a segno un furto ma vengono scoperti dai proprietari.
È quanto accaduto a Pontecagnano dove due persone con il volto travisato hanno tentato di accedere nell’abitazione attraverso una porta finestra.
Un colpo probabilmente studiato ma non andato a buon fine poiché i due anziani proprietari che erano in casa hanno iniziato ad urlare chiedendo aiuto dopo essersi insospettiti per alcuni rumori.
I malviventi si sono potuti solo dare alla fuga senza mettere a segno il colpo.
Presenti sul posto i Carabinieri della locale Stazione, coordinati dalla Compagnia di Battipaglia, che dopo aver tranquillizzato la coppia hanno avviato le indagini del caso.