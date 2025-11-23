Tragico schianto in auto sull’A2 a Campagna. Perdono la vita due ragazzi del posto
Ancora sangue sull’autostrada A2 del Mediterraneo a Campagna. Poco prima dell’alba due giovani del posto hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto in direzione Sud.
Per cause da accertare un’Audi A1 su cui viaggiavano il 30enne Enrico Gonnella e il 22enne Gabriele Viviani è uscita fuori strada schiantandosi contro il guardrail.
Il violento impatto non ha lasciato scampo ai due passeggeri per i quali purtroppo a nulla sono valsi i soccorsi dei sanitari del VOPI giunti sul posto insieme all’automedica da Battipaglia.
Presenti per le operazioni di soccorso i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Eboli, diretti dal Caposquadra Manlio Tucci, e la Polizia Stradale della Sottosezione di Eboli per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica del drammatico accaduto.
Alle squadre Anas è toccato il ripristino del tratto coinvolto dall’incidente che è rimasto chiuso per consentire i soccorsi e i rilievi.
Soltanto una settimana fa sull’A2, sempre nel tratto tra Eboli e Campagna, aveva perso la vita un motociclista di Giffoni Valle Piana.