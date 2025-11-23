Capaccio: alcolici in vendita oltre l’orario consentito. Distributori sequestrati dalla Polizia Municipale
Distributori self service attenzionati dalla Polizia Municipale a Capaccio Paestum.
I distributori self service di alcolici non possono somministrare alcolici tra le 24 e le 7 con sanzioni che vanno da 5.000 a 30.000 euro con il sequestro e la confisca della merce e delle attrezzature.
Anche le violazioni della vendita per asporto (negli esercizi di vicinato) sono soggette a sanzioni da 5.000 a 20.000 euro con possibile sospensione della licenza in caso di recidiva.
Per questo motivo nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo il personale della Polizia Municipale di Capaccio Paestum, diretto dal Maggiore Antonio Rinaldi, ha effettuato un’operazione di verifica presso tutti i distributori automatici di bevande alcoliche operanti sul territorio comunale e attivi nelle ore serali e notturne.
Durante l’operazione è stato accertato che due distributori self service per l’erogazione di bevande alcoliche a Capaccio Scalo consentivano all’avventore di poter acquistare alcolici oltre il limite orario.
La Polizia Municipale ha proceduto alla sanzione amministrativa di 10.000 euro per ciascun distributore self service e al sequestro amministrativo. Sono state sequestrate, inoltre, circa 300 bevande alcoliche contenute all’interno degli apparecchi.
L’azione si inserisce nel quadro delle iniziative avviate dall’Amministrazione comunale e dal Comando di Polizia Municipale per garantire il rispetto delle normative in materia di vendita e somministrazione di alcolici, aumentare la sicurezza stradale, tutelare la sicurezza e la quiete urbana e prevenire i fenomeni di abuso di alcol soprattutto nelle fasce orarie più sensibili e per ridurre il tasso di incidentalità.
Occorre precisare che i distributori automatici self service consentono l’acquisto delle bevande alcoliche previo inserimento della tessera sanitaria in modo da provare che l’avventore sia una persona maggiorenne.
La Polizia Municipale fa tuttavia sapere che non si esclude l’ipotesi che anche persone minorenni possano acquistare alcolici utilizzando tessere sanitarie intestate a persone maggiorenni e per questo vi sono in corso accertamenti mirati soprattutto a Capaccio Scalo dove vengono segnalati episodi che turbano la quiete pubblica da parte di gruppi di ragazzi che stazionano nei pressi di questi distributori self service.
I controlli continueranno al fine di garantire sicurezza.