Il GAL Vallo di Diano “La Città del IV Paesaggio” scarl avvia l’iniziativa “EXPLORA 2025 – Vivi il Vallo di Diano”.

L’intento è quello di promuovere il territorio del Vallo di Diano come meta per attività outdoor autentiche e sostenibili e, allo stesso tempo, far conoscere e valorizzare tutte le realtà locali impegnate nel creare benessere attraverso attività all’aperto.

Pubblicato sul sito istituzionale del GAL l’avviso a manifestare interesse per aderire alla proposta di attività outdoor rivolto ad associazioni, Pro loco, cooperative, enti del terzo settore, agriturismi, aziende agricole, guide ambientali e gruppi di comunità.

Le attività inclusive, accessibili e replicabili, concepite per coinvolgere pubblici diversi e rendere il Vallo di Diano un territorio aperto ed accogliente saranno premiate con un buono acquisto da utilizzarsi in materiale tecnico per l’outdoor di 200 euro per attività realizzata. Partecipando, si ottiene la visibilità sui canali di comunicazione del GAL, l’inserimento nell’Atlante del Vallo di Diano e la possibilità di entrare in rete con altri operatori locali.

I soggetti interessati sono invitati a partecipare compilando il modulo allegato all’avviso, da far pervenire agli uffici del GAL Vallo di Diano a mezzo pec o tramite consegna a mano entro e non oltre il 10 settembre.