Aveva tentato una rapina ai danni di un supermercato di Capaccio Paestum dopo aver rubato un’auto ad Agropoli. Dopo una settimana, però, si è costituito alla Polizia.

Si tratta di un 24enne di Capaccio Paestum che si è recato presso il Commissariato di Battipaglia per costituirsi dopo i reati commessi. Il giovane è stato così arrestato per furto, evasione e tentata rapina.

Il 3 gennaio, infatti, il 24enne doveva trovarsi in una comunità di recupero ma nella tarda mattinata è entrato all’interno del supermercato in località Laura con il volto coperto e un coltello. Ha minacciato la cassiera per farsi consegnare il denaro ma poi, forse a causa dell’arrivo di alcuni clienti, è scappato a mani vuote a bordo di una Renault Clio risultata rubata nella stessa giornata ad Agropoli.

Sulle sue tracce i Carabinieri della Compagnia di Agropoli fin dagli attimi seguenti alla tentata rapina, ma il ragazzo ha deciso di costituirsi spontaneamente.

– Chiara Di Miele –

