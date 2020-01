Caselle in Pittari: da domani fermata bus giornaliera diretta all’Università di Salerno

Dopo le proficue azioni amministrative intraprese dal Comune di Caselle in Pittari presso la competente Amministrazione regionale, nell’ambito del Piano Regionale Straordinario Mobilità Studenti, da domani, lunedì 13 gennaio, sarà attivata una fermata bus giornaliera (da lunedì a venerdì) a Caselle in Pittari diretta all’Università degli Studi di Salerno, con fermate a Lancusi e Fisciano e con partenza alle ore 10.20 ed arrivo alle ore 12.10 (con possibilità di proseguire successivamente anche per Salerno e Napoli).

Un servizio utile realizzato per soddisfare le esigenze di mobilità degli studenti universitari e messo a disposizione dei tanti giovani che hanno sempre manifestato la necessità di raggiungere l’Università di Salerno direttamente senza dover sostenere incresciosi spostamenti (in treno come in bus).

“Un risultato positivo e straordinario – fanno sapere dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giampiero Nuzzo – a sostegno degli studenti, che finalmente dalla prossima settimana non avranno più grosse difficoltà e disagi a raggiungere la sede universitaria ogni giorno e anche in un orario appropriato“.

– Chiara Di Miele –