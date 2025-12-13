Domani, domenica 14 dicembre alle ore 19:30 presso la Grotta di Polla sarà inaugurato il “Presepe alla Grotta”.

Un presepe semplice e naturalistico, realizzato nel pieno rispetto del luogo, prende forma grazie alla generosa donazione del materiale ligneo da parte di Antonio Cupersito e all’instancabile dedizione dei volontari della Croce Rossa Italiana – Gruppo di Polla. Con sensibilità hanno inciso parole significative, piccoli messaggi che invitano a ricordare valori da custodire nel tempo.

Per la prima volta sarà l’Associazione Lilium a raccontare il significato e la bellezza di questa tradizione, dando nuova vita alle radici e alla memoria del territorio. Un luogo simbolico, infatti, come sostenuto dagli organizzatori: “La Grotta è simbolo della nascita di Gesù, custodisce anche la memoria delle origini della nostra terra”.

Immancabile sarà la presenza del mastro Carmine Sabbatella, musicista e custode dell’antica arte zampognara.

“Vi aspettiamo per condividere una storia che attraversa i secoli e continua ad illuminare il presente” concludono gli organizzatori.