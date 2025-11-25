Tenta di rubare in un’abitazione a Teggiano ma viene messo in fuga dalla proprietaria
Ancora un furto ai danni di abitazioni nel Vallo di Diano. Ad essere presa di mira, questa volta, nel tardo pomeriggio di ieri è stata un’abitazione sulla Provinciale Teggiano-Polla, nella frazione di Prato Perillo.
Approfittando dell’assenza dei proprietari, un ladro è riuscito a penetrare all’interno della struttura passando da un balcone al primo piano e, dopo averne forzato l’apertura con un arnese da scasso, è riuscito ad entrare nella stanza da letto, mettendola a soqquadro alla ricerca di soldi e oggetti preziosi.
Il tempestivo arrivo della padrona di casa ha fatto saltare i piani al ladro che è riuscito a scappare a bordo di un’auto sulla quale ad aspettarlo c’era un complice, facendo perdere le sue tracce.
Appena avvertiti, sul posto si sono recati i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina per effettuare i rilievi del caso e per fare una prima stima degli oggetti scomparsi dall’abitazione e cercare di dare un volto ai ladri.