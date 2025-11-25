Paura a Sant’Angelo a Fasanella per la caduta di grossi massi a causa delle forti piogge dei giorni scorsi davanti alla Grotta di San Michele Arcangelo, uno dei principali luoghi di culto del paese.

L’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Bruno Tierno si è immediatamente attivata per adottare tutte le misure necessarie per affrontare l’emergenza che ha purtroppo reso necessaria la chiusura della Grotta e il divieto di transito veicolare e pedonale della strada che conduce al Santuario di San Michele Arcangelo.

Questa mattina si è svolto un sopralluogo con i tecnici del Genio Civile, della Protezione Civile e dell’ingegnere Giuseppe Lembo, responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale. Durante la verifica è stato effettuato un approfondito esame delle aree interessate dall’evento. Considerato il potenziale rischio per la sicurezza pubblica e privata, sarà avviata una procedura di somma urgenza per attuare gli interventi indispensabili, urgenti e risolutivi.

“Rivolgiamo un sentito ringraziamento ai cittadini, ai tecnici e agli amministratori che, con il loro impegno e la loro collaborazione, stanno contribuendo alla gestione e alla risoluzione della problematica, per assicurare in tempi rapidi la messa in sicurezza e la riapertura della Grotta. Vi terremo costantemente aggiornati sugli sviluppi” fa sapere l’Amministrazione comunale.