Tenta di rubare in un bar a Salerno ma scatta l’allarme e arrivano i Carabinieri. Arrestato
Tentativo di furto questa mattina alle prime luci dell’alba a Salerno.
E’ accaduto nei pressi del parco Pinocchio, sulla Lungoirno, dove un 36enne si sarebbe introdotto in un bar nel tentativo di portare a termine il colpo svuotando il registratore di cassa.
Il malfattore, tuttavia, è stato tradito dall’allarme che è improvvisamente scattato facendo giungere sul posto i Carabinieri della locale Compagnia.
Per il ladro sono così scattate le manette in flagranza di reato.