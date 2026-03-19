Cade mentre raccoglie asparagi a Tortorella. Uomo elitrasportato al “Cardarelli”
Paura per un incidente avvenuto nelle campagne di Tortorella.
Un uomo impegnato nella raccolta di asparagi è rimasto gravemente ferito dopo una caduta.
Lo sventurato è stato prontamente soccorso e trasferito all’ospedale “Immacolata” di Sapri per le cure del caso.
Considerato il quadro clinico delicato, i sanitari hanno disposto il trasferimento in eliambulanza presso il “Cardarelli” di Napoli, avvenuto dal campo sportivo di Sapri con un’ambulanza della New Geo.
Non sarebbe in pericolo di vita.