Abusi edilizi a Montecorice nel perimetro del Parco Nazionale. Scatta l’ordine di demolire
Il Reparto Carabinieri Parco – Nucleo di Castellabate, agli ordini del Maresciallo Giovanni Saviello, hanno scoperto nei giorni scorsi una serie di abusi edilizi in località Giungatelle a Montecorice.
Nel dettaglio si tratta della realizzazione di una platea in calcestruzzo di oltre 95 metri quadrati costruita in assenza del nulla osta del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, in un’area della zona D della perimetrazione definitiva della riserva naturale.
Dopo il verbale dei militari dell’Arma l’Ente Parco ha ordinato la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi.
Prosegue senza sosta l’azione svolta dai Carabinieri Parco sul territorio di competenza per reprimere gli abusi edilizi, soprattutto se realizzati in zone di particolare pregio ambientale, e a tutela della natura e dei cittadini.