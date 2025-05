Momenti di tensione ieri nel Pronto Soccorso dell’ospedale di Lagonegro, dove un uomo di 40 anni avrebbe aggredito verbalmente e fisicamente un’infermiera.

La situazione è degenerata quando il 40enne ha portato il padre in ospedale per affidarlo alle cure dei medici, ma non sopportando l’attesa pare abbia dato in escandescenze.

L’uomo, infatti, avrebbe iniziato a inveire contro un’infermiera, incolpandola del presunto ritardo nelle cure. Nonostante gli sforzi dei membri del personale per calmare l’uomo, la situazione è rapidamente degenerata con spintoni e aggressioni dirette verso l’infermiera, che stava cercando di fornire assistenza al paziente.

Si è reso così necessario l’intervento tempestivo dei Carabinieri che ha permesso di fermare il 40enne e riportare la calma nella struttura. Fortunatamente, l’infermiera non ha riportato ferite e ha deciso di non sporgere denuncia contro il 40enne.

Tuttavia, quanto accaduto riporta l’attenzione sulla crescente violenza nei confronti degli operatori sanitari, che si trovano ad affrontare non solo le difficoltà legate alla gestione delle emergenze mediche, ma anche la frustrazione e l’aggressività di alcuni pazienti e familiari.