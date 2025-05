Premio della Legalità al Colonnello dell’Arma dei Carabinieri Sante Picchi.

Il conferimento è avvenuto nei giorni scorsi a Vallo della Lucania nell’ambito del Festival organizzato dal Comune e dalla Diocesi in occasione della Giornata della Legalità, a 33 anni dalla Strage di Capaci. Presenti gli amministratori di Vallo della Lucania, il Vescovo S.E. Monsignor Vincenzo Calvosa e gli studenti dell’Istituto Parmenide.

Il Colonnello Picchi, già Comandante del Reparto Territoriale Carabinieri di Vallo della Lucania, attualmente è in servizio alla Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa a Roma come esperto in anticorruzione. La comunità vallese, riconoscente per quanto ha messo in atto a tutela della legalità del territorio, lo ha premiato insieme al magistrato Paolo Itri e a Caterina Sergio, Direttrice dell’Istituto penitenziario di Vallo della Lucania.

Originario del Lazio, laureato in Giurisprudenza e Scienze dell’Amministrazione, Cavaliere e Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, il Colonnello Picchi in questi anni è stato insignito della Medaglia Mauriziana, della Medaglia d’Oro al Merito di Lungo Comando e della Croce d’oro con Stelletta per aver svolto 40 anni di servizio effettivo nei Carabinieri. Ha retto vari incarichi nel ruolo di Maresciallo nel Veneto e nel Lazio e, dopo il Corso Ufficiali, ha comandato il Nucleo Operativo e Radiomobile e la Compagnia di Campi Salentina (Lecce), la Compagnia di Monfalcone (Gorizia), il Nucleo Informativo del Gruppo di Castello di Cisterna (Napoli), la Compagnia di Vico del Gargano (Foggia) e, infine, il Reparto Territoriale di Vallo della Lucania. Qui si è distinto per una serie di operazioni importanti e per un costante lavoro di sostegno e protezione della cittadinanza.

Il Premio gli è stato conferito “per l’integrità manifestata in ambito lavorativo, etico e sociale, elevando la legalità a fondamentale elemento di crescita collettiva”.

“Quando sono giunto a Vallo della Lucania l’obiettivo principale è stato di dare alla comunità una Caserma nuova che è un presidio di legalità. Le vostre famiglie vi educano alla legalità – ha affermato il Colonnello Picchi, rivolgendosi agli studenti presenti alla cerimonia – quindi avete gli anticorpi per contrastare la criminalità organizzata”.