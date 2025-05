Dramma all’alba di oggi a Monte San Giacomo. Per cause da accertare all’interno di un’abitazione in vicolo Allegria è scoppiato un incendio.

Le fiamme non hanno lasciato scampo ad una 95enne che in quel momento era da sola in casa.

Sul posto repentino l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina per domare il rogo, ma purtroppo per l’anziana non c’è stato nulla da fare. Presenti i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina per i rilievi.

Si dovrà risalire all’origine del rogo.