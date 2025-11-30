Tensione al Palasele di Eboli. Scippano una collana durante il concerto di Marracash
Scippo durante il concerto di Marracash al Palasele di Eboli.
Un uomo, che stava assistendo alla performance, ha notato che non aveva al collo la sua collana in oro. Immediatamente si è messo alla ricerca, notando e inseguendo due persone.
Sul posto presenti i Carabinieri della locale Compagnia che hanno riportato la calma fermando i due presunti responsabili che sono stati rilasciati poco dopo per mancanza di elementi utili. La collana non è stata ritrovata.
Anche un ragazzo di Sala Consilina nel corso dello stesso concerto ha subito lo scippo di una collanina che fortunatamente non era d’oro. Si è accorto dello strappo ma non è riuscito a fermare i responsabili per recuperare l’oggetto rubato. Non si esclude che ad agire sia stato un gruppo di complici.
Solo qualche mese fa, sempre al Palasele, i Carabinieri erano intervenuti per una serie di scippi avvenuti durante un altro concerto.