“Correre Oltre” è il titolo dell’incontro con l’ultramaratoneta Giuseppe De Rosa che si è svolto ieri pomeriggio a Sala Consilina nello store Foot Space.

Campione del mondo per la quarta volta al “Roadsign Continental Challenge”, lo sportivo di Sala Consilina è sponsorizzato nelle sue imprese proprio da Foot Space, lo store di scarpe da lavoro nato nel 2021 sulle basi solide di Nola Ferramenta, azienda con oltre tre generazioni di esperienza nel settore.

Nello store Giuseppe De Rosa è stato protagonista di un “Meet&Talk” con i suoi fan e chi segue da anni le sue avventure estreme in giro per il mondo. L’ultima risale al 20 novembre quando si è classificato sesto alla Ultra Africa Race che gli è valsa per la quarta volta il titolo di Campione del mondo al “Roadsign Continental Challenge”, circuito di ultramaratone in autosufficienza che si svolge in cinque continenti diversi. De Rosa è l’unico atleta al mondo ad aver completato e vinto il circuito per quattro volte, dal 2022 al 2025.

Insieme al campione salese c’erano Alfeo Nola, titolare di Foot Space, e la sua famiglia.

“Il quarto titolo riconferma la mia voglia di dimostrare di poter tagliare di nuovo un traguardo importante – dichiara De Rosa -. Avevo avuto richieste da sponsor internazionali ma sono molto legato al mio territorio. Alfeo e la famiglia Nola sono amici fraterni e questa collaborazione rappresenta il consolidamento di un’amicizia territoriale. Ci metto tutto me stesso e porto la bandiera del Vallo di Diano e di Sala Consilina in giro per il mondo con serietà. Porto sempre con me e nel mio cuore i miei sostenitori in tutti i luoghi che ho visitato“.

Soddisfatto per il brillante risultato Alfeo Nola che ha voluto organizzare un momento piacevole nello store Foot Space per far sì che Giuseppe De Rosa venisse abbracciato dai sostenitori e firmasse per ognuno di loro una dedica in ricordo delle sue imprese.

“Giuseppe incarna i nostri valori: lo spirito di sacrificio, la forte determinazione per arrivare al risultato e una grande passione per quello che fa – spiega Nola -. Lo conosco da tantissimi anni e so quanta passione ha per la corsa e quanto impegno mette per superare gli ostacoli. Porta con sè l’umiltà che dovremmo prendere ad esempio per poi trasferirla al nostro territorio. E’ un campione nella vita e nello sport“.

Foot Space ha portato fortuna all’ultramaratoneta dato che il quarto titolo di Campione del mondo è arrivato a pochi mesi dall’inizio della collaborazione tra il main sponsor e l’atleta. “Siamo stati molto forti perchè abbiamo dato il giusto stimolo per far sì che Giuseppe conquistasse il titolo mondiale – continua Alfeo Nola -. Ci fa molto piacere essere stati al suo fianco. Essere Campione del mondo per quattro volte non è semplice“.