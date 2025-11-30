Si tuffa in mare a Salerno e non riesce a ritornare a riva. Salvato
Attimi di panico ieri a Salerno quando un uomo si è tuffato in mare per cause da accertare e non è riuscito più a tornare sulla spiaggia. Il fatto è accaduto a Torrione.
Non si sa ancora per quale motivo lo sventurato si trovasse in acqua, se nel tentativo di compiere un gesto estremo oppure per fare un bagno in mare invernale come alcune volte fanno i più temerari nelle giornate di sole di novembre.
Una volta in acqua, però, non è riuscito a ritornare a riva e così i presenti, allarmati dalla scena, hanno allertato i sanitari della Croce Bianca. L’uomo è stato salvato ma sarebbe giunto sulla sabbia in stato di alterazione psicofisica. In seguito è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti necessari.
Presenti sul posto anche gli agenti della Questura.