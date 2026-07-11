Questa mattina sulla spiaggia di Santa Teresa sul lungomare di Salerno un uomo in evidente stato di alterazione psicofisica ha lanciato oggetti e ha inveito contro le persone.

Sul posto è immediatamente intervenuta la Croce Rossa con un’auto medica e un’ambulanza. Presenti gli agenti della Polizia Locale, i Carabinieri e i volontari di ANPANA Official ODV di Salerno che hanno collaborato per la gestione dell’area e per garantire la sicurezza dei bagnanti.

Dopo i primi accertamenti, l’uomo è stato affidato alle cure dei sanitari e trasportato al “Ruggi” per le cure del caso.