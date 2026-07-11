Il Vescovo della diocesi di Teggiano-Policastro, Mons. Antonio De Luca, ha accolto questa mattina presso la sede del Museo diocesano 43 ragazzi e 7 accompagnatori provenienti dalla martoriata terra dell’Ucraina.

Anche quest’anno, infatti, per il sesto anno consecutivo, la Caritas diocesana di Teggiano-Policastro apre le sue porte per ospitare ragazzi provenienti dai luoghi di guerra dell’Ucraina, con lo scopo di offrire a questi giovani, duramente segnati dal peso della guerra e dal trauma del conflitto, un periodo di serenità, gioco, integrazione e sollievo.

I ragazzi saranno ospitati presso la parrocchia dei Santi Giorgio e Nicola nel comune di Postiglione, che si trasformerà in una vera e propria casa comunitaria.

“Ospitare, seppur per pochi giorni, questi ragazzi – ha riferito il Vescovo De Luca – rappresenta per noi un momento di straordinaria importanza perché da questa esperienza, come sempre accade, trarremo sempre grandissime lezioni di vita. La presenza di questi giovani, infatti, arricchirà il nostro territorio, ricordandoci l’importanza fondamentale della solidarietà e dell’attenzione verso tutti quelli che soffrono. Anche attraverso queste esperienze, infatti, la nostra diocesi intende contribuire nella costruzione di ponti affinché l’accoglienza diventi sempre di più una pratica realmente concreta. A tutti voi un saluto affettuoso ed esprimiamo tutta la nostra solidarietà alle vostre famiglie e preghiamo affinché questa assurda guerra finisca al più presto e che il futuro dell’Ucraina e dell’Europa sia contrassegnato da pace e da prosperità”.

La diocesi di Teggiano-Policastro è stata la prima, in Italia, a farsi carico di questa esperienza di solidarietà. “E’ così – riferisce il Direttore della Caritas diocesana don Martino De Pasquale – Poi l’esperienza si è allargata in tutta Italia e noi siamo ovviamente contenti che ciò sia successo. Speriamo di poterla ripetere anche l’anno prossimo ma in una dimensione diversa, in un clima non più contrassegnato dalla guerra”.

Nel gruppo di giovani giunto a Teggiano, infatti, fanno parte anche alcuni giovani che, al rientro in Patria, dovranno recarsi al fronte, a difesa della propria nazione. A dare il benvenuto alla delegazione dei bambini provenienti dall’Ucraina, oltre al Vescovo ed al direttore della Caritas, anche il parroco della Cattedrale di Teggiano don Angelo Fiasco. Al termine dell’incontro, i giovani ucraini hanno donato un quadro al Vescovo “in segno di riconoscenza per tutto quanto la diocesi sta facendo per loro”.