Evade i domiciliari e si rende irreperibile per cinque anni. Uomo di Albanella rintracciato e arrestato a Capaccio Paestum
Evade gli arresti domiciliare e si rende irreperibile per cinque anni.
Un 53enne di Albanella aveva fatto perdere le sue tracce dal 2021 quando è stato sottoposto a misura cautelare nell’ambito di un procedimento per coltivazione di droga e detenzione illegale di armi.
E’ stato ritrovato e arrestato in un bar a Ponte Barizzo, frazione di Capaccio Paestum, dai Carabinieri della Stazione di Matinella, diretti dal Maresciallo Tommaso Fanizza, coordinati dalla Compagnia di Agropoli.