Tensione a Salerno. Donna inseguita e picchiata tra i passanti dal fidanzato, intervengono i Carabinieri
Tensione ieri a Salerno, in via Antica Corte.
Un giovane avrebbe inseguito e picchiato la fidanzata sotto gli occhi di alcuni passanti, che hanno dato l’allarme.
Le urla della giovane, infatti, avrebbero generato apprensione, portando ad allertare i Carabinieri ed i sanitari del 118.
La sventurata è stata assistita sul posto dai sanitari, mentre l’aggressore è stato bloccato dai militari dell’Arma.
Sull’accaduto sono in corso le dovute indagini per accertare eventuali responsabilità.