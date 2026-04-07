Tensione ieri a Salerno, in via Antica Corte.

Un giovane avrebbe inseguito e picchiato la fidanzata sotto gli occhi di alcuni passanti, che hanno dato l’allarme.

Le urla della giovane, infatti, avrebbero generato apprensione, portando ad allertare i Carabinieri ed i sanitari del 118.

La sventurata è stata assistita sul posto dai sanitari, mentre l’aggressore è stato bloccato dai militari dell’Arma.

Sull’accaduto sono in corso le dovute indagini per accertare eventuali responsabilità.