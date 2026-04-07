Paura nella notte di Pasqua a Laurino quando il sonno di una famiglia si è interrotto a causa di un incendio.

In via San Pietro pare che ignoti abbiano cosparso l’ingresso dell’abitazione di benzina appiccando poi il fuoco. Solo per mera fortuna il padrone di casa si è accorto delle fiamme ed è riuscito ad evitare che si propagassero agli ambienti interni.

In casa erano presenti la moglie e tre figli, terrorizzati dall’accaduto. La famiglia originaria del Marocco ha sporto denuncia ai Carabinieri della locale Stazione che dovranno ricostruire i motivi del gesto che pare essere intimidatorio.

Si indaga a tutto campo.