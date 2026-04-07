“I nostri fiumi non solo come minaccia per via delle alluvioni, ma come risorsa che dà valore al territorio”. E’ questo il messaggio che il Presidente del Consorzio di Bonifica Beniamino Curcio ha affidato al progetto della ciclovia del Tanagro, i cui lavori hanno avuto inizio proprio in questi giorni e dovranno essere conclusi nel giro di un anno.

“Sono molto contento che sia partita questa importante opera – dichiara Curcio -. Una iniziativa progettuale che viene da lontano, fortemente voluta da me quando ero al Parco come componente del Consiglio Direttivo e che si è poi concretizzata nel 2020 quando inviammo una specifica scheda progettuale al Ministero dell’Ambiente, che inserì la nostra proposta nel programma ‘Parchi per il Clima’, assegnando appunto all’Ente Parco un contributo di 2,5 milioni di euro”.

Si tratta di un progetto di grande interesse per il Vallo di Diano e “per il nostro sistema della bonifica – precisa Curcio – contemplando interventi che da una parte vanno a riqualificare e sistemare diverse opere di bonifica, in particolar modo argini e piste di servizio, dall’altra vanno ad esaltare ambienti fluviali di particolare pregio naturalistico e paesaggistico lungo i quali si andrà a sviluppare questo primo itinerario di circa 14 Km”.

Le attività progettuali dell’opera sono state curate dal Consorzio di Bonifica sulla base di uno specifico protocollo d’intesa sottoscritto col Parco. La pista ciclabile partirà dalla Foresta Regionale Cerreta-Cognole, area di massima tutela del Parco, e proseguirà lungo il Fiume Calore fino all’Area PIP di Buonabitacolo, deviando poi lungo il Torrente Peglio per raggiungere l’Oasi di Riofreddo. Da qui il percorso si svilupperà fino in prossimità del Ponte Cappuccini nel territorio di Sassano.

“Grazie alla ciclovia lungo il Tanagro avremo a breve la possibilità conoscere meglio ed ammirare siti di grande valenza ambientale, come il tratto fluviale Cerreta – Ponte del Calore di Buonabitacolo, interamente inserito in zona B1 del Parco, e la stessa Oasi di Riofreddo, uno dei posti più belli del territorio di Buonabitacolo, ove è già presente una struttura ricettiva con un laghetto ed un ristorante, situati proprio in prossimità della Sorgente Rio Freddo e della confluenza del Torrente Peglio col Fiume Calore – chiarisce Curcio -. Un’oasi che rappresenta un vero e proprio incanto della natura per la sua collocazione, la sua bellezza e la sua ricchezza in termini di biodiversità. La pista ciclabile assolve anche alla funzione di esaltare opere di bonifica che, per la loro età, appartengono oramai al patrimonio archeologico della bonifica del Vallo di Diano, come nel caso del canale irriguo che dal Rio Freddo porta acqua fino alle campagne di Sassano. Un’opera, questa – prosegue Beniamino Curcio – di grande interesse storico e per l’agricoltura locale, realizzata negli anni ’30 del secolo scorso dai contadini della zona e che sarà costeggiata per tutta la sua lunghezza dalla pista ciclabile”.

“La ciclovia lungo il Tanagro rappresenta dunque un’opera meritoria, destinata a valorizzare contesti fluviali ad alta valenza fruitiva e che, indirettamente, apporterà benefici anche dal punto di vista della tutela ambientale perché il maggiore afflusso lungo i fiumi di persone amanti della natura e della mobilità dolce fungerà senz’altro da deterrente per il triste e ancora diffuso fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. Si spera, perciò, che essa possa proseguire fino a Polla ed oltre con altri finanziamenti – conclude il Presidente –. E’ doveroso il ringraziamento da parte del Consorzio nei riguardi del Presidente del Parco Giuseppe Coccorrullo e della sua struttura, dal Rup Architetto Ernesto Alfano al Direttore Gregorio Romano per lo sforzo compiuto per avviare velocemente l’opera sulla quale, da subito, va avviata una riflessione per la relativa gestione, data la sua stretta interconnessione con le nostre opere di bonifica”.