Tensione ieri a Potenza.

Uno straniero dà in escandescenze in via della Chimica e minaccia gli automobilisti brandendo degli oggetti.

A testimoniare sul gruppo Facebook “Potenza Denuncia” quanto accaduto in quei momenti è stata una donna che ha sottolineato: “Me lo sono trovato attaccato all’auto con un grosso sasso tra le mani. Penso è ripenso a quegli attimi da scena di un film e la mia domanda è: Se ci fossero state le mie bimbe in auto? Se non avessi avuto il controllo del veicolo? Se ero a piedi? Se al mio posto ci fosse stato un anziano?”

Alcune auto hanno subito danni.