Turista si sente male alla Baia degli Infreschi a Marina di Camerota. Soccorso dalla Guardia Costiera
Turista accusa un malore, soccorso dalla Guardia Costiera.
E’ quanto successo questa mattina nella Baia degli Infreschi a Marina di Camerota. Dopo l’allarme gli uomini della Guardia Costiera di Palinuro, diretti dal Tenente di Vascello Samantha Losito, hanno prestato le prime cure e trasferito l’uomo.
Presenti anche i volontari della Croce Gialla.
L’uomo è stato trasferito in ospedale per le cure del caso.