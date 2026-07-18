Biagio Izzo ed Elisabetta Gregoraci saranno gli ospiti speciali dell’evento “CardinaleDays“, organizzato dal Gruppo Cardinale e in programma per sabato 5 e domenica 6 settembre nel polo fieristico A1 Expò in Viale delle Industrie a San Marco Evangelista – Caserta Sud.

Biagio Izzo sarà protagonista sabato 5 dalle 18.30 con lo spettacolo “Un italiano a Napoli“, seguito da una divertente Dj night al ritmo degli Anni ’90. Elisabetta Gregoraci domenica 6 settembre arriverà all’A1 Expò dalle 15.00. Alle 16.00 si terrà la premiazione del concorso vendite Expo Arena e Cardinale Village dedicato ai clienti. Per ciascuna delle due classifiche sono in palio 10 prestigiosi premi, tra cui una Fiat Panda.

Due giornate durante le quali i professionisti del settore potranno fare business, conoscere le novità del mercato, usufruire di promozioni speciali, oltre che scoprire i plus di Gruppo Cardinale, composto da ben tre dinamiche società, Cardinale Group Srl, Cardinale Ferramenta Spa e Aeffe Service Srl. Il Gruppo, fondato dall’imprenditore Carmine Cardinale e che vede la tenace presenza delle figlie Erika e Rossella, distribuisce in tutta Italia, conta 150.000 metri quadrati di aree lavorative coperte, annovera circa 60.000 articoli nei magazzini e assicura consegne rapide in 24/48 ore.

Gli spazi espositivi di “CardinaleDays” saranno aperti tutti i giorni a partire dalle 9.00 e sarà possibile usufruire anche di un’area food&drink e di un’area dedicata ai bambini. Per registrarsi all’evento CLICCA QUI