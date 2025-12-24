Mattinata gioiosa per i piccoli degenti della Pediatria dell’ospedale di Battipaglia che hanno accolto tra i corridoi Babbo Natale arrivato con i Vigili del Fuoco.

I caschi rossi del Distaccamento di Eboli, giunti con l’autoscala, hanno colto di sorpresa i bambini portando momenti di felicità.

L’iniziativa ha avuto l’obiettivo di portare un sorriso sui volti dei piccoli ricoverati e di offrire un momento di distrazione e felicità durante le festività natalizie.

I Vigili del Fuoco, con i Capisquadra Biagio Massa, Massimo Impembo ed Elio Vicinanza, vestiti con le loro uniformi, hanno distribuito giocattoli e regali ai bambini, creando un’atmosfera di allegria nel reparto.

L’iniziativa è stata apprezzata anche dal personale sanitario dell’ospedale, che ha ringraziato i Vigili del Fuoco per la loro generosità e dedizione.