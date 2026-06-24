Due giorni di “full immersion” dedicati all’eccellenza, all’aggiornamento e al futuro dell’arte dolciaria.

Il Maestro pasticcere Domenico Manfredi ha partecipato al primo Simposio Tecnico diretto dalla Federazione Internazionale Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria (FIPGC). L’esclusivo appuntamento è riservato unicamente ai membri scelti dell’Equipe Eccellenze Italiane della Federazione.

Il Simposio ha offerto una formazione a 360 gradi, affrontando in modo approfondito i temi cruciali del settore. Le sessioni di studio hanno spaziato dallo studio scientifico delle materie prime e della chimica degli alimenti alle tecniche avanzate di trasformazione. Ampio spazio è stato dato anche alle nuove tecnologie applicate, all’analisi dei trend di mercato emergenti e alla cura maniacale del dettaglio e della professionalità in laboratorio.

Per il Maestro Manfredi questa esperienza rappresenta la conferma di una precisa filosofia di vita e di lavoro: “Ritengo che non si è mai davvero arrivati e che non ci si è mai formati abbastanza. Si può raggiungere un ottimo livello professionale, ma c’è sempre un assoluto bisogno di formazione e di aggiornamenti continui e costanti. Questo è l’unico modo per poter offrire ogni giorno ai nostri clienti la massima professionalità e una qualità superiore”.

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