Si infittisce il mistero sulla tragica morte di Luca Esposito, il giornalista 53enne trovato carbonizzato nella notte tra sabato e domenica in un terreno in località Cioffi ad Eboli.

Si cerca il cellulare che a quanto pare non era nei pressi di dove è stato trovato il corpo e neanche nella sua Lancia Y bianca ritrovata parcheggiata poco distante.

Un amico, intervistato dal giornalista Vito Francesco Paglia nel corso della trasmissione pomeridiana di Rai1 “La Vita in Diretta Estate”, ha raccontato di averlo sentito sabato pomeriggio e di avergli scritto domenica mattina intorno alle 10.27. Non ricevendo notizie lo ha chiamato su WhatsApp senza esito e poi gli ha lasciato un vocale. All’inizio i messaggi non erano stati recapitati, solo nel tardo pomeriggio di domenica, intorno alle 18.30, le spunte sono diventate due. Quindi la visualizzazione non c’è stata ma il telefono o è stato riacceso da qualcuno o è stato spostato da un punto senza campo ad un punto dove la linea prendeva.

Pare che Esposito avesse un cellulare con due schede sim e l’ultimo accesso su WhatsApp è alle ore 22.32 di sabato.

La morte sarebbe sopraggiunta per “asfissia meccanica violenta“. Non è chiaro se il corpo sia stato bruciato quando era ancora vivo oppure dopo la morte. Da una Tac effettuata dopo il ritrovamento sono state riscontrate numerose fratture ma anche qui saranno necessarie ulteriori verifiche.

Intanto continuano senza sosta le indagini dei Carabinieri che stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona che riprendono l’auto tra le 22 e le 23 di sabato girare più volte in zona Cioffi e capire se all’interno dell’abitacolo ci fosse un’altra persona.

“Era talmente riservato che avrebbe dovuto avere verso questa persona con cui si è recato in questo posto un rapporto di fiducia enorme che mi sembra impossibile che nessuno ne fosse a conoscenza. Noi sapevamo che lavorava in Regione e ci aveva detto nella settimana della tragedia che aveva seguito dei corsi online” dice l’amico.

Nel corso della trasmissione è emerso che forse nelle vicinanze della tragedia è stato trovato del liquido infiammabile.

Si scava anche nella vita privata e spunta anche la presenza di una donna: “Ci aveva parlato di una moglie che poi in realtà era una compagna – spiega l’amico – Non l’avevamo mai conosciuta. Una farmacista di nome Simona ma notavo che non gli arrivavano mai telefonate da parte sua. Ogni tanto metteva la fede. Perché avrebbe dovuto dirmi cose non vere?”.

Alle 16.45 di sabato esce di casa e invia un messaggio vocale che bruscamente si interrompe.