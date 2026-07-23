La Giunta regionale della Campania su proposta del Presidente Roberto Fico e degli assessori competenti, ha approvato, tra l’altro, una serie di provvedimenti in materia di diritto allo studio, sviluppo del territorio, politiche sociali e agricoltura.

È stata approvata la programmazione annuale degli interventi per il diritto allo studio universitario per l’Anno Accademico 2026/2027. Sono stati fissati i criteri per gli interventi dell’ADISURC, confermando le soglie ISEE/ISPE rispettivamente a 25.500 e 54.000 euro. Il finanziamento delle borse di studio sarà coperto tramite gettito della tassa regionale, Fondo Integrativo Statale (MUR) e con uno stanziamento di 110.000.000 euro a valere sul Fondo di Rotazione e PR Campania FSE+ 2021/2027, per un totale di circa 225 milioni di euro.

In materia di politiche sociali invece è stato Istituito il Coordinamento regionale per l’affidamento familiare, al fine di coordinare le politiche pubbliche e sostenere l’affido sul territorio.

Sono state, poi, approvate le nuove Linee Guida 2027/2028 per razionalizzare la rete scolastica e garantire a ciascun istituto la presenza di un Dirigente Scolastico e di un Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. Il documento si è avvalso dei contributi del Tavolo Permanente per la Scuola pubblica e l’affermazione del Diritto allo Studio, organismo stabile di consultazione e proposta, nell’ambito della Giunta Regionale, in materia di istruzione e diritto allo studio.

Infine, è stato approvato il piano delle azioni promozionali e fieristiche per i prodotti agroalimentari, forestali, della pesca e dell’acquacoltura per il secondo semestre 2026 e le annualità 2027-2028.