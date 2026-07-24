Auto a fuoco ieri sera a Buccino in località Ponte San Cono.

Una Mercedes con a bordo una coppia, per cause da verificare, ha improvvisamente iniziato a sprigionare fumo e fiamme dal vano motore.

Fortunatamente i passeggeri sono riusciti a scendere tempestivamente dall’abitacolo e a restare illesi, mentre l’auto è stata distrutta dal rogo.

Sul posto si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’area.

Presenti le Forze dell’Ordine.