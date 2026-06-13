Ennesimo sequestro di cellulari eseguito nel carcere di Salerno.

La Polizia Penitenziaria nell’ambito delle attività di prevenzione e di contrasto hanno eseguito su disposizione del Comandante una perquisizione ordinaria ritrovando e sequestrando nella prima sezione 4 cellulari nascosti sotto le mattonelle del letto pronti all’uso da utilizzare per contatti esterni mentre ieri hanno sequestrato un altro cellulare completo di carica batteria nascosto nel bagno della sezione transito dopo che il detenuto si è opposto ai controlli per non essere scoperto.

Il segretario regionale dell’OSAPP Campania Vincenzo Palmieri estende un plauso ai poliziotti per l’operazione portata a termine.

L’OSAPP ha inoltre annunciato che proporrà un riconoscimento per il personale impegnato nelle attività di contrasto all’introduzione di cellulari e droga all’interno dell’istituto, fenomeno che, secondo il sindacato, avverrebbe anche tramite l’utilizzo di droni.