Un furto è stato messo a segno a Pontecagnano.

Ignoti, dopo aver forzato la finestra a pian terreno di un’abitazione in via Irno, hanno messo a soqquadro le stanze e sono riusciti a portare via denaro e preziosi approfittando del fatto che le proprietarie stessero dormendo.

Le due donne hanno fatto l’amara scoperta e hanno allertato i Carabinieri della Compagnia di Battipaglia, diretta dal Capitano Samuele Bileti, che hanno dato il via alle indagini del caso.